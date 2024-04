"De antaño viene tu deseo de poder": Cecilia García arremete contra la presidenta Dina Boluarte por 'caso Rolex'

La conductora de Exitosa, Cecilia García, arremetió contra la presidenta Dina Boluarte por presuntamente intentar engañar a los peruanos señalando que sus relojes Rolex son de antaño.

Durante la emisión de su programa "En Defensa de la Verdad", la periodista manifestó que la mandataria debió decir la verdad del origen de los costosos relojes desde un inicio y apuntó que la jefa de Estado no tuvo los ingresos necesarios para poder comprarse un reloj de la marca suiza.

"Si Dina habría dicho la verdad desde el inicio, no se habría aventado a decir que son joyas de antaño. No señora, es modelo 2023. No es de antaño (...) No tenías ese nivel de ingresos desde antes del 2017, por lo tanto, no podrías comprarte el Rolex. No vengas a engañarnos al decir que es una joya de antaño. De antaño viene tu torpeza y tu angurria de poder", sostuvo.