"De ninguna manera": Ministro de Justicia descarta copiar modelo de El Salvador contra la inseguridad ciudadana

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, descartó que el Perú vaya a copiar el modelo de El Salvador contra la inseguridad ciudadana. Pese a su estadía en dicho país y haberse reunido con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, el titular de cartera sostuvo que "de ninguna manera" emularán lo visto en esta nación contra la delincuencia.

Desde Palacio Legislativo, donde compartió sus experiencias en este país centroamericano, Arana Ysa puntualizó que el método aplicado por el presidente salvadoreño "no es solo una política penitenciaria" sino que se trata de una renovación y empoderamiento del sistema de justicia.

En ese sentido, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) deben estar "comprometidos" con la causa a fin de que un plan gubernamental contra la delincuencia sea exitoso.

"De ninguna manera, nosotros no vamos a copiar el modelo en estricto sentido. La política de Bukele no es una política penitenciaria, es una política de seguridad que implica normas, cambio de mentalidad, cambio de la Policía, un nuevo rol de la Fiscalía, un nuevo papel del Poder Judicial. Si no tenemos el compromiso de todos los actores del sistema de justicia, no podemos hablar de una política completa", manifestó.