Defensor del Pueblo cuestiona actuación del canciller ante la OEA por crísis en Venezuela: Le pido mesura

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció acerca de la situación en la República Bolivariana de Venezuela, refiriéndose específicamente a la incertidumbre relacionada con los resultados electorales tras los comicios del pasado 28 de julio.

El funcionario peruano señaló que es "prematuro" dar una opinión concisa sobre lo que está ocurriendo en el país sudamericano. Especificó, además, que la modalidad sufragista de dicha nación es diferente, por lo que debe corroborarse mostrando las actas, para eliminar las controversias.

Pese a que se mostró inseguro de dar una declaración contundente sobre las elecciones de Venezuela, aclaró que no debería darse a entender, sin antes ser verificado, que es o no es el reelecto jefe de Estado.

"Entiendo que no es un presidente reelecto. Él no se puede decir para sí. Hay un ente que organiza el proceso electoral. Lo que hemos visto en procesos anteriores, no me quiero referir al actual porque todavía no está oleado y sacramentado de acuerdo a los controles de supervisión, es que es un sistema muy distinto al que tenemos en el Perú", continuó.