Nicolás Maduro celebra su victoria y pide respeto a los resultados: Soy el presidente reelecto

29/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronunció un discurso tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales al 80% de los votos emitidos. El jefe de Estado instó a respetar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Elecciones, institución que lo declaró ganador.

Cerca de la media noche de la hora peruana, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, lanzó en su primer boletín electoral que el líder chavista había ganado las elecciones con un 51.2% sobre su oponente, el líder opositor, Edmundo González.

"Eso es lo que pido como presidente (...): respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular", pidió.

CNE declara a Maduro reelecto

Ello sería equivalente a un total de 5'150,092 apoyos en favor del régimen actual y 4'445,978 votos a favor González Urrutia. El jefe de la entidad electoral además señaló que en las siguientes horas se publicarían en la página web del CNE los resultados, mesa por mesa. Asimismo, de un informe digital a cada partido contendiente durante los comicios.

"Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela", acotó frente a un grupo de personas simpatizantes.

Durante su pronunciamiento, el reelecto presidente señaló que no dejará pasar algo que él denominó como "fascismo". "No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela", comentó.

Javier Milei

El jefe de Estado de Venezuela aprovechó sus palabras para dirigirse a uno de sus críticos más severos. Él llamó fascista y nazi al presidente de Argentina, Javier Milei, e inclusive lo llamó "Feo".

"A Milei le digo: no me aguantas un round, bicho cobarde (...) Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei (...) Milei, basura, vos sos la dictadura. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo demás", condenó el presidente de Venezuela.

Por su lado, el mandatario argentino tildó de dictador al reelecto dignatario venezolano y señaló que los resultados en realidad fueron aplastantes contra su par bolivariano.

"DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", señaló en su cuenta de X.

Fue así como el reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló tras conocerse los resultados electorales que lo señalaron como el ganador de las elecciones presidenciales.