Desilu León: Autorizan viaje de la ministra de Comercio Exterior y Turismo a Francia del 31 de mayo al 4 de junio

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, a Francia para participar en la reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Valencia queda a cargo del despacho de Relaciones Exteriores

A través de la Resolución Suprema N° 136-2025-PCM, publicada este jueves en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó la salida del país del titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a la ciudad de París, del 31 de mayo al 4 de junio.

"Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de la señora Úrsula Desilú León Chempén, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, a la ciudad de París, República Francesa, del 31 de mayo al 4 de junio de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", se lee en el oficio.

Durante la ausencia de León Chempén, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se encargará del despacho de Comercio Exterior y Turismo.

"Encargar el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, Ministro de Estado en el Despacho de Cultura, en tanto dure la ausencia de la Titular", agrega la misiva.

¿Cuánto costará el viaje de Desilu León a Francia?

Asimismo, la Resolución Suprema informa que los gastos de este viaje son cubiertos por el presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, detallando que el costo del pasaje aéreo es de US$ 4 382,00 y de los viáticos es de US$ 1 620,00, dando un total de US$ 6,002.00.

"Los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos que irrogue el cumplimento de la presente Resolución Suprema son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (...) El cumplimiento de la presente Resolución Suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación", indica el documento.

En esa misma línea, el documento precisa que no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

"La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Relaciones Exteriores", añade el oficio.

De esta manera, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, fue autorizada para viajar del 31 de mayo al 4 de junio a Francia participar en la reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE.