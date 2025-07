Eduardo Salhuana: Denuncian que amiga del presidente del Congreso viajó a París con dinero del Estado

El Congreso de la República financió el viaje a París de la empresaria María Jesús Gosálvez Postigo, amiga y vecina del presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, en Madre de Dios, según reveló un reportaje del programa Punto Final, emitido este domingo.

Según el informe, Gosálvez Postigo es productora de aceite de castaña y mantiene una relación cercana con la familia de Salhuana en la región amazónica, vínculo que se evidencia en publicaciones en redes sociales.

El reportaje detalla que uno de los productos de la empresaria obtuvo una medalla en el concurso París Gourmet, realizado en marzo pasado, motivo por el cual debía asistir a la premiación en la capital francesa.

Gosálvez declaró que había gestionado su viaje de manera particular, buscando pasajes accesibles mediante una agencia de viajes. Sin embargo, explicó que luego fue contactada por Ivonne Ruiz, esposa de Eduardo Salhuana y presidenta del Comité de Damas del Congreso, quien le ofreció apoyo para concretar el viaje.

Punto Final presentó el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 185-2024/2025, en el que se autoriza la entrega del pasaje Lima-París-Lima a "título de liberalidad", y sujeto a la disponibilidad presupuestal. La empresaria aseguró que no solicitó ningún tipo de apoyo económico, y que solo siguió el procedimiento que le indicó la esposa del titular del Parlamento.

"Fue una iniciativa de ella. No le he pedido nada a nadie. Yo he hecho el trámite de acuerdo a lo que la señora me ha indicado. Eso quiero que lo tenga claro. Fue iniciativa de la señora para poder apoyar a una emprendedora de Madre de Dios, que coincidentemente es conmigo", dijo al dominical.