Diego Bazán califica de populismo propuesta de pena de muerte a delincuentes: "Es imposible"

Diversas bancadas políticas han propuesto en las últimas horas proyectos de ley que castigan con pena de muerte los delitos como el sicariato, la extorsión, entre otros. Wilson Soto y el partido Honor y Democracia fueron los principales impulsores de esta iniciativa en medio de la ola de inseguridad que vive el país la cual se agravó en los últimos meses.

Pese a que gran parte de la población ve esta medida como la adecuada para solucionar el tema, diversos congresistas se han pronunciado al respecto descartando tajantemente dicha posibilidad. Uno de ellos fue el parlamentario Diego Bazán quien calificó de populismo estas acciones las cuales no pueden darse ya que la nación se encuentra dentro de varios tratados que priorizan los derechos humanos.

El integrante de Renovación Popular aseguró que dichos proyectos de ley son técnicamente inviables ya que Perú rinde cuentas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aprobar la ley en mención significaría renunciar al pacto de San José.

"El tema de la pena de muerte hay que tomarlo con cuidado. Algunos plantean ese tema, pero en realidad esto no es posible. No solo se trata de renunciar a la Corte IDH, el Perú ha firmado una serie de tratados, por lo menos siete tratados a los que tendría que renunciar y eso definitivamente no va ser posible al encontrarse atado de manos con este tema. Técnicamente es imposible plantear la pena de muerte y lo demás es populismo", indicó.

A su vez, el congresista cuestionó duramente la medida anunciada por el ministro del Interior quien convocó a una marcha por la paz para llamar a la conciencia sobre este flagelo. Bazán reveló que dicho integrante del gabinete no ha desarrollado políticas públicas de consideración las cuales puedan resolver la problemática por la que atraviesa el país.

"Una marcha no soluciona los problemas por lo que hoy hay que ponerse a trabajar. Convocar a una marcha, desfile o cualquier tipo de cosas no resulta, no sirve para nada y es perder el tiempo. Tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente se necesita, planteamientos claros. No lo veo planteando ninguna política pública a pesar que lo he defendido ya que es el único ministro del Interior que ha defendido a sus policías", añadió.