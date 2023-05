Dina Boluarte: "Cuando Castillo dio el golpe de Estado, a mí me agarró de sorpresa, yo estaba en pijama"

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, reveló que el 7 de diciembre del 2022, recibió la noticia del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo con sorpresa.

En entrevista con El Comercio, la mandataria contó una serie de eventos desconocidos hasta el momento respecto a cómo vivió el suceso. Recordemos que en ese entonces ella ocupaba el cargo de vicepresidenta y ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

"Cuando se dio el golpe, a mí me agarró de sorpresa, yo estaba en mi casa, estaba inclusive en pijama, y tuve que salir volando porque yo me imaginé un golpe de Estado como el de hace años. No me cuidaba de asumir la presidencia o no: cuidaba mi vida, declaró al medio local.

La jefa de Estado refirió que se imaginaba que, de ocurrir una situación política de esta naturaleza por parte de Pedro Castillo, esta fuera similar a la de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992.

Asimismo, aseguró que cuando tomó a cargo la banda presidencial su gobierno no estuvo preparado para la violencia por las protestas que se vivieron durante ese periodo. Negó que haya usurpado el cargo al exmandatario que actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

¿Qué sucedió el 7 de diciembre?

Como se recuerda el 7 diciembre del 2022, Pedro Castillo decidió emular una dictadura sin respaldo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No obstante, horas después fue vacado por el Congreso de la República con 102 votos a favor, para ser posteriormente detenido.

Su decisión de "cerrar temporalmente" el Congreso y decretar un estado de excepción provocó la falta de apoyo entre las instituciones públicas y de la ciudadanía. Castillo tomó esta acción tras intentar huir de las acusaciones del Poder Legislativo que lo acusaban de liderar una banda criminal.

Sobre la CIDH

Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó mediante su cuarto capítulo del informe titulado Crisis institucional del 7 de diciembre que el golpe de Estado fue un rompimiento del orden constitucional. Asimismo, el documento señaló la gestión de Boluarte como abusos de autoridad y vulneraciones de los derechos humanos durante las manifestaciones en dicho periodo.

En ese sentido, la jefa del Estado negó violaciones de derechos humanos en las protestas por parte de efectivos de las FF.AA. y la PNP.

"En lo que sí vamos a ser bien firmes como Gobierno es que vamos a rechazar, rotundamente, que haya habido alguna ejecución extrajudicial, o que haya habido una masacre y que esto haya estado enmarcado en una estigmatización racial", consideró Boluarte Zegarra.