Dina Boluarte sobre las protestas en su contra: "No estábamos preparados para tremenda violencia"

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que su gobierno no estaba preparado para la violencia desatada durante las protestas suscitadas en diciembre y enero último, las cuales dejaron un saldo de 69 muertos y más de 200 heridos.

En entrevista para El Comercio, manifestó que ella consiera que las decisiones que se tomaron para hacerle frente a la crisis social no fueron un error debido a que la manignitud de las manifestaciones habría sobrepasado la capacidad de respuesta de su gestión.

"No estábamos preparados para tremenda violencia. (...) quienes sí estaban preparados con anticipación eran los que generaron toda la violencia, porque no creo que de la noche a la mañana, al unísono, quieran tomar cinco aeropuertos", declaró para el medio local.

¿Qué dijo respecto a los errores?

Asimismo, la actual mandataria se negó a reconocer algún error por parte del Estado durante las protestas. Boluarte mencionó que no sabe a ciencia cierta cual fue su equivocación en sus acciones frente a la "violencia de esa naturaleza".

"(Reconoce algún error) Creo que no hemos tenido, (...) ¿En qué pudimos haber fallado, o qué error podemos reconocer?", expresó.

En esa línea, argumentó que su proceder se debió a que les tomó tiempo articular diálogo con los actores de la sociedad y el nivel de violencia al que tenían que enfrentarse.

¿Cómo recibió la noticia del golpe de Estado?

Según relató la jefa de Estado, en el momento en el que Pedro Castillo decidió cerrar el Congreso de la República en diciembre del año pasado, ella se encontraba en pijama en su casa. La noticia la tomó por sorpresa, por lo que tuvo que alistarse rápidamente para salir a hacerse del cargo de presidenta de la República, luego de que el Parlamento optará por vacar a la entonces autoridad máxima del Perú.

"Cuando se dio el golpe, a mí me agarró de sorpresa, yo estaba en mi casa, estaba inclusive en pijama, y tuve que salir volando porque yo me imaginé un golpe de Estado como el de hace años. No me cuidaba de asumir la presidencia o no: cuidaba mi vida", narró.

Fallecidos en protestas

Asimismo, respecto a la responsabilidad frente a los fallecidos en las manifestaciones, Boluarte mencionó que las investigaciones correspondientes las está realizando la Fiscalía, pues "eso es lo que hay en un estado de derecho".

"Todos los fallecidos, estos casos específicos y todos los demás, están en manos de la fiscalía. Ellos tendrán que valorar en sus investigaciones, qué pasó, qué hubo, y de ser el caso identificar de manera individualizada a la persona. Eso es lo que hay en un estado de derecho", acotó.

Así pues, la actual presidenta de la República brindó una entrevista en la que habló acerca los hechos más cuestionados durante sus 5 meses de gestión.