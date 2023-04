Defensoría en Tacna advierte que Chile no ofrece resoluciones de expulsión a migrantes

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edwar Vargas, aseguró que "el Perú atraviesa una crisis migratoria muy compleja por una medida unilateral de Chile". Además, indicó que el país vecino no ofrece resoluciones de expulsión a migrantes.

"Hemos solicitado que se respeten los derechos humanos"

Edward Vargas señaló que la Defensoría se encuentra realmente preocupada por la gran cantidad de personas que se encuentran en el límite de la frontera entre Perú y Chile.

"Hay una gran cantidad de personas vulnerables que afectan su derecho a la salud y vida. Entonces la Defensoría recomendó a los entes estatales que se de acceso o atención preferencial a ese grupo vulnerable".

Declaró que dado el Tribunal Constitucional del Perú, en base a los tratados internacionales que ha suscrito al país, indica que debe accederse a atender a ese grupo de personas.

"No es que la Defensoría del Pueblo ordene que pasen los vulnerables, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que debe aplicarse eso, y ordena tanto a Migraciones como Relaciones Públicas atender a esos sectores vulnerables, que inclusive debiera pasar al país sin ningún tipo de documentación", acotó.

El titular de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Tacna, indicó que solicitaron al ministro del Interior, Vicente Romero, respetar los derechos humanos de todas las personas, sin ninguna distinción, y alcanzaron recomendaciones básicas para superar las improntas que se generan en medio de la tensión.

Asimismo, indicó que por un tema de documentación a veces el sector salud no los atiende y ellos como institución buscan la forma de encontrar una solución humanitaria.

Además, ante la pregunta de qué es lo que plantea la Defensoría sobre la presencia militar y policial en la frontera entre Perú y Chile, Edward Vargas señaló: "Nosotros lo que señalamos, si bien es cierto que hay una medida legal, que no debe ser una desproporcionada. Es un problema de política internacional y aquí deben trabajar en conjunto las cancillerías de ambos países. Si no se trabaja entre Perú y Chile sería pasear el problema y no quedaría en nada".

"El Gobierno peruano no tiene un compromiso por prestar una ayuda humanitaria"

Recalcó que las autoridades de Tacna están en constantes reuniones, pero la normativa de cada institución no alcanza a tocar a fondo los temas migratorios que les permita encontrar una solución pacífica ante la crisis que vive el país.

Por otro lado, aclaró que mantuvieron una reunión con el Instituto de Derechos Humanos de Chile para conocer su punto de vista por la problemática que viven actualmente.

"Cuando una persona ingresa a Chile sin documentos, ellos no tienen un plan de regularización como lo tuvimos nosotros. Cuando es detectada una persona procede la expulsión que demora una semana y lo ponen a disposición de la frontera que salió, pero resulta que esos migrantes, no tienen orden de resolución de expulsión", por ello Edward Vargas pidió una explicación y le comentaron que las personas se retiran de Chile por el tema de seguridad ciudadana interna, debido a estar indocumentados y el temor de ir presos.