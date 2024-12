Dina Boluarte envía mensaje a sus detractores: "Estarían felices si vieran fracasar a esta mujer andina"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo presente durante la inauguración de la comisaría PNP "Nuevo Progreso", en Villa María del Triunfo (VMT), en donde se pronunció nuevamente sobre sus detractores, de quienes aseguró se encuentran deseosos de ver "a una mujer andina" fracasar.

Para la presidenta, existe un grupo de detractores de su gobierno que estarían felices de que su gestión detrás del Ejecutivo fracasara. Reiteró en diferentes ocasiones que ella es una mujer andina, chalhuanquina. La mandataria se encontró junto con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que como cabeza del sector, también estuvo presente.

"Hay quienes no quieren reconocer estos avances , ellos estarían felices si vieran a la presidenta Boluarte, a esta mujer andina, fracasar como Gobierno. Pero aquí está esta mujer, andina, chalhuanquina, que no se rinde y hace oídos sordos a las palabras necias y sigue trabajando por el Perú ", comento.

Aseguró que "quienes quieran trabajar con ella, no se les regalará consultorías o ministerios para que puedan entrar en las labores, en su lugar, señaló que deberán "ganarse el sueldo con el sudor de la frente y no que la plata les llegue fácil", detalló.