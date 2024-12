Mateo Castañeda: Audio revela presunta propuesta del exabogado de Boluarte a Colchado para intercambiar información

23/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

Un audio reveló la presunta propuesta del exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, al coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, para intercambiar información contra el exfiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, según informó 'Punto Final'.

Castañeda y la supuesta propuesta de "intercambiar figuritas"

De acuerdo al dominical, el 30 de abril se realizó una reunión en el Centro Aeronáutico del Perú entre Castañeda, el exministro del Interior Carlos Morán y Colchado, entonces suspendido en sus funciones en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Además, el citado medio afirmó que la grabación fue usada como prueba para que el exabogado de la presidenta se encuentre bajo prisión preventiva por el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

"Ahora que me acuerdo a Bica le di un mensaje para ti en el sentido de que este podemos intercambiar figuritas. ¿Te dijo?", le comenta quien sería Mateo Castañeda a Harvey Colchado, quien respondió: "Me dijo que me iba a proteger, me dijo, nada más".

No, yo le decía a Bica esto: 'dile a tu amigo que me consiga información del uno FN (fiscal de la Nación) y de su adjunto Hernán Mendoza porque le hice comprender a ella (Dina Boluarte) que él es el que había pedido el allanamiento y le habían sorprendido al juez y tú no eres uno de ellos", dijo el letrado.

Mateo Castañeda y un presunto apoyo a Colchado

En otro momento del audio, el exabogado de Dina Boluarte dejó entrever un presunto apoyo al coronel para evitar su pase a retiro en diciembre, si colaboraba en la búsqueda de información contra Juan Carlos Villena.

"Yo le dije a Bica: 'oye, dile al amigo que intercambiemos figuritas, pues si yo tengo algo de ahí, estoy en mejor posición. Entonces... mira esta figurita, mira esta figurita (...) Y después, después sabes ¿Qué (ininteligible) figurita? Cuando te quieran joder en diciembre, porque en diciembre seguramente van a pretender fregarte para diciembre, tienes que llegar más (...) en octubre tenemos que decirle a la señora: '¿Usted se acuerda de él?'. Sí", expresó el abogado.

Al ser consultado por la grabación, el actual abogado de Mateo Castañeda, Humberto Abanto, apuntó que, en la apelación de la prisión preventiva contra su patrocinado, pedirá la nulidad como prueba de este audio.

"Ya la jurisprudencia del TC en el caso Arsenio Oré estableció que las Fiscalías que se sienten afectadas por la obstrucción de un abogado no pueden investigar al abogado que supuestamente está obstruyendo", sostuvo.

