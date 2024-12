Presidenta del TC rechaza la pena de muerte en el Perú: "No corresponde a los tiempos actuales"

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se mostró en contra de la propuesta de la mandataria Dina Boluarte para debatir la pena de muerte en el Perú para violadores de menores, alegando que esta medida no corresponde a los tiempos actuales.

En entrevista con Punto Final, la magistrada indicó que esta medida es "superflua" y aseguró que no va acorde con los valores de este siglo.

"En términos de constitucionalidad o no, sino al ver lo que uno ve en la vida social del siglo XXI, para mí es una medida superflua y que no corresponde a los tiempos actuales (...) No creo que sea una decisión adecuada", expresó.