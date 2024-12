Dina Boluarte: Gobierno solicita al Congreso permiso para que presidenta viaje al Foro Económico Mundial en Suiza

Dina Boluarte sigue haciendo caso omiso a las críticas y ahora su gobierno presentó una solicitud ante el Congreso de la República para asistir al Foro Económico Mundial 2025 que se llevará a cabo en Davos, Suiza del 20 al 24 de enero. La mandataria aseguró que este importante evento será una oportunidad inmejorable para destacar los acuerdos alcanzados en el Foro Apec realizado en nuestro país.

A su vez, el documento señala que este encuentro de líderes mundiales será de vital importancia para abordar los temas sobre la inteligencia artificial y la transformación digital en la que se encuentra el mundo.

En otra parte del escrito dirigido al parlamento, la presidenta de la República señala que la presencia del gobierno en este tipo de foros fortalece su visibilidad ante otras naciones de mayor relevancia para la búsqueda de mayor inversión.

Dina Boluarte cerrará el 2024 con solo 3% de aprobación.

Como se recuerda, una reciente encuesta de Datum le otorgó solo 3% de aprobación a la mandataria. Ante ello, Boluarte fue irónica al respecto aseguró que deberían colocarle y hasta deslizó la posibilidad de que se le acercaron para que el número publicado sea diferente.

"A los que me califican diciendo que supuestamente tengo 3 % de aprobación, yo les digo que de una vez me pongan 0 %, así estamos empatados y nos vamos a penales. ¿Por qué gastan su dinero y su energía? Primero, empezaron poniéndome 11 % de aprobación y me dijeron que les dé alguito para que me suban la cifra. Yo les dije que no", precisó públicamente.