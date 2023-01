Dina Boluarte: "Los líderes de oposición tienen la obligación y el deber de llamar a la calma y a la paz"

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, recordó a los líderes de la oposición parlamentaria que tienen la "obligación" de llamar a la "paz" y no "a la muerte" durante las manifestaciones que se realizan a nivel nacional.

Durante su discurso por el inicio del año jurisdiccional 2023 del Tribunal Constitucional, pidió también defender la democracia, y no permitir que se polarice el país.

"Hay que defender la democracia, no sigamos polarizando el país. Creo que los líderes, también de la oposición, o no, tienen la obligación de llamar a la calma y paz, y no estar llevando a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte", sostuvo este martes.

Boluarte Zegarra invitó a los peruanos a realizar marchas pacíficas, sin salir del orden legal o constitucional. Además, dijo esperar en Palacio de Gobierno a los manifestantes para dialogar sobre sus demandas y salir del conflicto social. La mandataria afirmó también que un grupo intentará "tomar" Lima este 18 y 19 de enero.

"Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen", aseveró en alusión a las marchas convocadas para dichos días.

Resaltó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional mediante el cual se rechazó el golpe de estado que se quiso perpetrar el 7 de diciembre.

"El estado de Derecho no puede estar sujeto al capricho ni al deleite de quienes muestran desprecio por la democracia y solo fomentan la división, la confrontación y el odio entre los peruanos", manifestó la mandataria.

