Dina Boluarte minimiza encuestas: "No trabajamos para que nos pongan un 20, no tenemos presupuesto para pagar ello"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en una actividad oficial sobre la Cumbre Ministerial del Agua de América Latina y el Caribe en San Isidro y, no dudó en referirse nuevamente a las encuestas que reflejan una severa desaprobación hacia su gestión.

Durante la ceremonia de 'Inauguración de Cumbre Ministerial del Agua de América Latina y El Caribe - Foro Empresarial del Agua", la mandataria también destacó su compromiso con la gestión pública sin intereses políticos.

"Pensamos siempre en el pueblo, no en las encuestas. No trabajamos para las encuestas para que nos pongan un 20. No tenemos presupuesto para pagar ello", dijo la mandataria, este martes 27 de abril.