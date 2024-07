Dina Boluarte: "Omisión de cuentas bancarias no significa desbalance patrimonial", asegura su abogado

El abogado de la presidenta de la República, Juan Carlos Portugal, negó que exista un desbalance patrimonial de la mandataria al asegurar que la omisión de algunas de sus cuentas bancarias no configurarían esta falta.

Durante una entrevista para canal N, el letrado se pronunció sobre los recientes señalamientos contra Dina Boluarte a raíz de su presunta inconsistencia entre su patrimonio y lo declarado en sus declaraciones juradas.

Portugal señaló que existen dos cuentas bancarias que no habrían sido registradas debido a que el dinero que se encuentra en estas es menor a los S/2. El abogado apeló a la "insignificancia de la materialidad económica".

Así, señaló que la Contraloría tendría dos alternativas: archivar el proceso o elaborar un informe con las irregularidades. Según explicó, el primer escenario se daría tras una justificación patrimonial; mientras que en el segundo se tendría que señalar que se trata de "irregularidades administrativas".

"Este informe, desde nuestra perspectiva, porque así nos han comunicado, vence el 24 de julio. Y la Contraloría tiene dos alternativas, archivar porque se ha determinado la justificación patrimonial, o comunicar a través de un informe que determina irregularidades administrativas, no desbalance patrimonial. La omisión en no comunicar una cuenta no hace que una persona tenga desbalance patrimonial", expresó.