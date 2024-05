Dina Boluarte no pidió licencia médica para ausentarse 12 días por presuntas cirugías estéticas

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático-JP, Ruth Luque, afirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no pidió licencia médica para ausentarse por 12 días por presuntas cirugías estéticas.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la parlamentaria dio a conocer que esta situación motivó a su bancada a presentar una denuncia constitucional en contra de la mandataria.

"Se me ha confirmado que no se ha requerido ninguna licencia médica y lo que se me ha enviado es una relación de normas publicadas en esa fecha. Esa información de ninguna manera acredita el ejercicio de las funciones de la presidenta en ese tiempo. (...) El día de hoy he formalizado y he presentado una denuncia constitucional", declaró para nuestro medio.