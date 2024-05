Dina Boluarte: Ruth Luque asegura que es causal de vacancia la ausencia de la presidenta por cirugías estéticas

La ausencia de Dina Boluarte por 12 días por presuntas cirugías estéticas genera una infracción constitucional, lo que a su vez acarrea una causal de vacancia en su contra si es que ella no dejó ninguna autoridad a cargo de la presidencia. Así lo aseguró en Exitosa la congresista Ruth Luque.

En conversación con Manuel Rosas en el programa "Exitosa Perú", la parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú indicó que se está realizando un trabajo de control político que no busca involucrarse en la vida privada de la mandataria.

"Es un tema que no debería generar mayor molestia cuando se ejerce el trabajo de control político y se pide esclarecimiento sobre un tema que no tiene nada que ver con su vida privada. Lamentablemente, estamos en un momento que no hay vicepresidente. Estamos ante una Presidencia que ha mentido sobre otro hechos y no estaría nada alejado que también se mienta sobre este hecho", sostuvo.