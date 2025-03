Dina Boluarte sobre crisis en hospitales públicos: "No es culpa de este Gobierno y ni del ministro"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que existe un grave problema con las citas en los hospitales y las largas esperas para acceder a atención médica. Sin embargo, enfatizó que esta situación es heredada de gobiernos anteriores y que ni su gestión ni el actual ministro de Salud, César Vásquez, son responsables directos de la crisis.

Boluarte abordó este tema durante el anuncio de la suscripción de la adenda del contrato para la construcción del nuevo Hospital Regional de Puno, que busca reducir la brecha de atención médica en la región.

Como parte del compromiso para mejorar la infraestructura hospitalaria, el gobierno incorporará el proyecto del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en un contrato de Estado a Estado con Francia.

La presidenta también reconoció que la falta de atención médica y las deficiencias en el sistema de salud siguen siendo un problema latente. No obstante, sostuvo que su gobierno no es responsable de esta crisis, señalando que se trata de un problema histórico que ningún gobierno ha logrado resolver completamente.

"El Gobierno ratifica su compromiso de reducir la brecha en la atención de salud. No podemos ignorar los hospitales llenos de pacientes esperando atención sin respuesta. Pero esto no es culpa de este gobierno ni del ministro de Salud. Tampoco queremos buscar responsables, porque históricamente no se han atendido estas necesidades", manifestó.