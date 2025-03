Pedro Castillo amenazó con abandonar la sala en pleno juicio oral: "El único delito fue defender al pueblo"

06/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la segunda audiencia del juicio oral que afronta por el caso golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo Terrones amenazó con retirarse del proceso, al considerar que el único delito que cometió fue "defender a este pueblo".

"Yo sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad", acusó el exmandatario.

Inmediatamente, la Dra. Norma Carbajal Chávez replicó lo dicho por Castillo Terrones, comunicándole que oportunamente la sala le cederá la palabra "para dar cuenta de lo que crea conveniente". "En este estadío estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado deberá hacer uso de la palabra", sostuvo la magistrada.

No obstante, el acusado por el delito de rebelión no se quedó callado, diciendo que no deseaba ser más parte del juicio, solicitando su retiro de la sala, pedido que obviamente fue negado como tal.

Rechaza defensa legal

Previo a este "impasse", el exjefe de Estado mencionó que no "desea los servicios de la defensa pública", siendo este un requisito indispensable para continuar con el proceso, en tal sentido, le fue asignado un abogado de oficio identificado como Edgar Callahualpa Quispe, quien asumirá su defensa técnica por ley.

Vale mencionar que, previa a la instalación del juicio, el expresidente prescindió del Dr. Luis Walter Medrano Girón como su abogado defensor. Asimismo, en la instalación del mismo, el martes 04 de marzo, Castillo Terrones nombró al exministro de Trabajo, Íber Maraví Olarte, como su abogado defensor; no obstante, en la audiencia de hoy no estuvo presente, dándose por entendido que no asumirá la defensa técnica del exlíder de Perú Libre.

Ataca a fiscales que lo investigan

En todo momento de la audiencia, Pedro Castillo se mostró reacio a colaborar con la justicia y arremetió contra los fiscales que lo investigan, señalando que sus tesis fueron obtenidas en Azángaro.

Frente a esta acusación, el titular de la sala, Dr. José Neyra Flores, le llamó la atención inmediatamente, diciéndole que debe moderar su vocabulario, de lo contrario no le darán el uso de la palabra, ante la insistencia poco responsable del expresidente de la República.

En la audiencia estuvo en su calidad de investigada la extitular de la PCM, Betssy Chávez, y las defensas técnicas de Aníbal Torres y Willy Huerta, expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior, respectivamente.

De esta manera concluyó la segunda audiencia, siendo la tercera programada por el Poder Judicial para este martes 11 de marzo, desde las 11:00 a. m. donde comparecerán los testigos de la Fiscalía.