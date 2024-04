Edgar Tello: Extrabajadora del Congreso denuncia que no la dejan defenderse en caso 'Mochasueldos'

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la extrabajadora del Congreso, Marie Silva, denunció que no la están dejando exponer sus argumentos para defenderse correctamente, ello en medio de que la Comisión de Ética debía evaluar las denuncias contra Edgar Tello y Katy Urgarte por el caso 'Mochasueldos'.

Desestiman la acusación

Marie Silva, la trabajadora que acusó a Edgar Tello de reducir su sueldo y degradar sus condiciones laborales, criticó el preinforme de la Comisión de Ética, que recibió anónimamente el último sábado.

Después de estar varios meses en la misma situación, Silva pensó que iba a encontrar justicia. Sin embargo, comentó que en el documento, difundido también a los medios de comunicación, se señala que su denuncia no sería tomada en cuenta.

Es más, según Silva, se indica que el congresista Tello solo sería sancionado con una multa de 60 días por haber recibido donaciones de ollas comunes para los comedores populares de la Oficina Cultural y Económica de Taipei.

No pudo defenderse

Silva también comenta que cuando fue a la Comisión de Ética pasó un momento bastante desagradable porque no la dejaron exponer correctamente sus argumentos ni mostrar los medios probatorios con los que contaba para defenderse.

"Pensé que me iban a hacer una serie de preguntas, que me iban a dejar exponer los medios probatorios. Sin embargo, no me lo permitieron, me dijeron que los ingresara por mesa de partes, lo cual hice, pero ahí nomás salió el informe de Sunafil", indicó a Karina Novoa en el programa Informamos y Opinamos de Exitosa.

Cabe señalar que en el informe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se indica que la multa administrativa, de cerca de medio millón de soles, se termina otorgando al Congreso de la República, mas no al congresista que solicitó las donaciones.

La acusación da un giro en contra

El proceso que lleva actualmente la Comisión de Ética del Congreso de la República no solo parece que intenta desestimar la acusación de Silva, sino que también pretende perjudicarla.

La demandante afirma que, en este preinforme, retiran todo lo corresponde a su acusación y le juegan en contra, dado que terminan responsabilizándola de haber inventado todo para conseguir algún beneficio, solo porque notificó previamente al congresista Edgar Tello y al mismo Congreso.

"Estoy bastante sorprendida de que el equipo técnico de una comisión de Ética no sepa que, antes de que puedas proceder a hacer una denuncia, tienes que seguir un conducto, que significa notificarle a tu empleador que cesen los actos de hostilidad y eso es justamente lo que me ha jugado en contra", señaló.

