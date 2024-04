Caso 'Mochasueldos': Comisión de Ética evalúa este lunes 15 de abril informes contra Katy Ugarte y Edgar Tello

La Comisión de Ética del Congreso de la República evaluará este lunes 15 de abril el debate y la votación de los informes finales contra los parlamentarios Katy Ugarte y Edgar Tello, ello en el marco del caso 'Mochasueldos'.

El grupo de trabajo presidida por el legislador de Avanza País, Diego Bazán, tiene en su agenda el informe contra Ugarte por presuntamente haber exigido parte del sueldo de trabajadores de su despacho. De acuerdo a el diario El Comercio, el documento plantea suspender por 60 días a la congresista sin goce de haber.

Asimismo, la Comisión de Ética del Congreso evaluará el informe final contra Edgar Tello, quien fue acusado por su extrabajadora de solicitar un porcentaje de sus honorarios a ella y sus compañeros. En este caso, el citado medio indicó que el informe contra el parlamentario del Bloque Magisterial recomienda archivar la denuncia.

Como se recuerda, el dominical Cuarto Poder informó que los trabajadores y asesores de Katy Ugarte sufrieron el recorte de sus sueldos debido a que dicho dinero fue destinado al pago de publicaciones en medios de comunicación, que tenían como fin mejorar la imagen de la congresista en Cusco.

Además, el mencionado medio reveló conversaciones que se habrían sostenido entre los trabajadores, donde señalan que cada uno de los contratados como personal técnico del despacho entregaban 300 soles, mientras que los que son asesores daban 400 soles. Según precisa, en total se recaudaban 2 mil soles para "levantar" la imagen de la parlamentaria en su región.

En el caso de Edgar Tello, la Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el parlamentario por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, tras difundirse la denuncia de Marie Silva, extrabajadora de Tello. En entrevista a Punto Final, Silva narró que el parlamentario solicitaba un porcentaje de sus honorarios a ella y sus compañeros.

"Este pedido era del 5% y de ahí fue aumentando de cada sueldo de cada trabajador. A mí se me dijo dos veces y yo dije tajantemente 'no'. (...) Lo decía abiertamente, no solamente a mí. En reunión con todo el personal, decía que él tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de todo ingreso que se podía recibir", declaró para el medio local.