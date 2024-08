Discrepancias en la Mesa Directiva: Salhuana en desacuerdo con proyecto de Cerrón para fiscalizar jueces y fiscales

Discrepancias en la Mesa Directiva. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, rechazó el dictamen impulsado por Waldemar Cerrón para crear una comisión que fiscalice la función de jueces y fiscales.

No obstante, detalló que como congresista está habilitado para presentar proyectos de ley, sin embargo, quedará en los parlamentarios que aprueben o no la medida.

Por eso, hizo hincapié en que los integrantes de los grupos parlamentarios sean "responsables" y asistan a las comisiones correspondientes donde se debatirá la iniciativa, precisando que cada bancada tiene a sus representantes en cada grupo.

"Yo personalmente no comparto su punto de vista, él tiene derecho como congresista, pero en mi calidad de parlamentario también no tengo la misma opinión. No respaldo esas iniciativas, se discutirá en las comisiones correspondientes y espero que las bancadas tomen su decisión", sostuvo.