Eduardo Salhuana niega existencia de 'búnker' en el Congreso: "Todos los sitios son públicos"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, negó la existencia de un "búnker" en el Parlamento y aseguró que todos los lugares son públicos.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Mesa Directiva indicó que, por la conducta de algunas personas, no se puede manchar la imagen de un poder del Estado e informó que han declarado la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

"Por la conducta individuales de algunas personas, no se puede manchar una institución básica para le democracia en el país (...) Inmediatamente sucedió el hecho, hemos retirado a este funcionario y él está fuera en estos momentos del Congreso de la República (...) Hemos declarado la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso", declaró.

Asimismo, Eduardo Salhuana aseguró que su gestión "no se corre" de sus responsabilidades y rechazó que existan espacios secretos en el Poder Legislativo.

"No tengo ningún problema en brindar las facilidades que corresponden para las investigaciones, pero creo que mi responsabilidad con los congresistas y con el país es estar al timón del Congreso. Nosotros no nos corremos y asumimos la responsabilidad (...) En el Congreso no hay ningún búnker, todos los sitios son públicos", agregó.