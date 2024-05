Encuentro de Nicanor Boluarte, Carlos Morán y presidenta fue una "coincidencia", según abogado

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, dijo que el encuentro de su representado, el exministro Carlos Morán y la presidenta Dina Boluarte, en el estudio de Mateo Castañeda, -revelado en Exitosa- sí se propició, aunque puntualizó que este se debió a una "coincidencia".

En entrevista a Canal N, Vivanco aseguró que los citados coincidieron en las mismas instalaciones, pero "no interactuaron". En ese sentido, sugirió que las causas de la presencia del extitular del Ministerio del Interior (Mininter) en el despacho jurídico sean cuestionadas a Castañeda, quien era su letrado.

"Se han visto en el estudio, han coincidido físicamente, pero no han interactuado. Eso es lo que quiero decir. A veces pasa. El señor Colchado apareció en la Diviac, ¿por qué el señor Morán no podría aparecerse en el estudio de Castañeda? Habría que preguntar al señor Mateo cómo es que llegó el señor Morán al estudio. Entiendo que él (Castañeda) no lo convocó, que llegó. Todo genera suspicacia", declaró en Octavo Mandamiento.