Exconsejero regional de Moquegua advierte que Martín Vizcarra podría fugarse desde el 4 julio

El exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, no dudó en afirmar que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo podría salir del país desde el próximo mes de julio, gracias a los beneficios de la Ley 32130, promulgada en octubre del año pasado.

En entrevista en "Informamos y Opinamos", la exautoridad moqueguana mencionó que en menos de un mes vence la única medida restrictiva hacia el exjefe de Estado, la misma que le impide salir del territorio nacional.

El jurista reveló que este 4 de julio caduca la disposición interpuesta por el Poder Judicial (PJ). En esa línea, los exhortó a que le den "celeridad" al proceso y emita su sentencia lo más pronto posible.

Como se recuerda, el exmandatario es procesado por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'. La jueza Fernanda Ayasta , del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, deberá emitir su fallo en las próximas semanas.

El abogado recordó que, a la fecha, el expresidente puede movilizarse por todo el país sin restricción alguna y que cuando viaja a Moquegua lo hace sin resguardo policial, figura que haría más fácil una hipotética huida suya del Perú.

Para el letrado, Vizcarra Cornejo tendría la intención de fugarse a Brasil o Bolivia, puesto que, una de sus empresas tiene vínculo con Obrainsa, esta última acusada de resguardar a la ex primera dama Nadine Heredia en Brasil.

Frente a la presunta emisión de un documento del Comando de Operaciones de la PNP, el cual revelaría "el plan" del expresidente para evadir a la justicia peruana en caso de ser condenado, fue el propio exmandatario quien desmintió esta hipótesis, asegurando que se quedará en el país.

"Respeto a la justicia y lo que diga. Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar, no voy a ir a una embajada. Lo estoy diciendo acá, y queda grabado. Imagínate cómo quedaría con esos 4 millones de personas que confían en mí, y que estoy seguro que van a ir subiendo, si es que digo una cosa y no la cumplo", sostuvo.