Martín Vizcarra llama inútil al fiscal Juárez Atoche y lo acusa de otorgar impunidad a Elard Tejeda

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra acusó al fiscal German Juárez Atoche de otorgar impunidad a Elard Tejeda a cambio de una acusación en contra del exmandatario: "Así de claro te lo digo".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario minimizó la labor de Juárez como fiscal que investiga los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, sin embargo, aseguró respetar al Ministerio Público.

De tal modo, Vizcarra Cornejo manifestó su confianza en que la sentencia que se le interpondrá será absolutoria y no condenatoria, por lo que, aseguró que estará presente en la audiencia en donde se realizará la lectura correspondiente.

En tal sentido, el exmandatario señaló que al solicitar el levantamiento de sus comunicaciones, se pudo "evidenciar" que no hubo una sola verificación de las reuniones que supuestamente mantenía Vizcarra con determinados personajes de la empresa Obrainsa.

Cabe mencionar que, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que es víctima de una venganza por parte del 'Club de la Construcción'.

Además, el exmandatario indicó que los empresarios que lo acusan fueron investigados en la Fiscalía de Moquegua y, al ser consultados si había existido algo ilícito en el proceso, negaron ello.

Asimismo, Vizcarra ratificó que acatará la decisión del Poder Judicial aunque no le sea favorable, afirmando que no se fugará del país y manifestó que respeta las decisiones de la justicia.

"Lo que yo te digo y te ratifico es que Martín Vizcarra se queda aquí en el Perú, va a estar dando poniendo el pecho (...) Me quedo en el Perú, voy a estar acá (...) Respeto lo que diga la justicia, como siempre lo he hecho (...) ¿Alguna vez yo me he corrido de algo? El pueblo me conoce", agregó.