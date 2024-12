Exjefe de la Dini asegura que Antauro Humala tiene más poder "sin partido político": "No lo vas a poder parar"

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, aseguró que Antauro Humala tiene más poder "sin partido político", debido a que puede aliarse con "cualquier fuerza extremista".

En entrevista para Canal N, el especialista indicó que la presencia de Antauro puede atraer "movimientos populistas extremos" y reiteró que no se le podría detener.

Asimismo, Juan Carlos Liendo apuntó que si Antauro Humala se presenta como candidato número 1 al Senado, este es elegido.

"Antauro con el número 1 al Senado en Lima, sale elegido senador y con el número 1 en Lima, con cualquier partido, puede generar números 1 al Senado en toda la región macrosur y en el centro del país (...) Con partido compite, sin partido no tiene competencia y es la víctima perfecta del sistema. En provincias y en las zonas urbanas marginadas prefieren a Antauro mucho más que a todos los políticos", agregó.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, justificó su reunión con Antauro Humala y aseguró que no le niega a nadie una entrevista, dijo en comunicación con Canal N.

La magistrada indicó que se ha reunido con un total de 225 personas desde que asumió la titularidad de la presidencia del TC y detalló que el líder etnocacerista conversó con ella por el caso 'Andahuaylazo'.

"Nunca le he negado a nadie una entrevista. Si alguien me pide una entrevista, este tiene que decir la razón. Yo he recibido a 225 personas (...) Yo pensaba que había presentado algún habeas corpus recientemente y le dije: 'Mire si es de este año, eso tiene que esperar porque hay otros anteriores', pero si es un procedimiento antiguo probablemente salga antes de fin de año", mencionó.