Margot Palacios pide que Comisión de Ética del Congreso investigue a Alejandro Cavero tras incidente en Mali

El último fin de semana, Alejandro Cavero se convirtió en protagonista principal de las redes sociales y de los principales medios tras ser protagonista de un altercado en el evento 'Discofobia' realizado en Mali. Como se observa en las imágenes, el congresista de Avanza País parece hacer sido agredido por una de las asistentes a esta fiesta por lo que perdió sus lentes y terminó con el polo roto.

En el video que se hizo rápidamente viral, la acusada de agredirlo se muestra ofuscada en todo momento exigiendo que se le devuelva su celular el cual habría sido arrebatado por el padre de la patria. Tras varios segundos de confusión, el parlamentario se vio obligado a dejar el lugar en medio de gritos y abucheos.

En medio de la última sesión de la Comisión de Ética del Congreso de la República, la congresista Margot Palacios hizo su intervención y pidió que este equipo de trabajo investigue de oficio lo sucedido con Alejandro Cavero en Mali.

Según la integrante de Perú Libre, este tipo de incidentes daña la imagen que los padres de la patria deben cuidar y hasta hizo énfasis en el estado de salud de Cavero.

Mediante sus redes sociales, Alejandro Cavero se pronunció, por única vez, acerca de lo acontecido el pasado sábado 30 de noviembre en el evento Discofobia. Según su versión de los hechos, la mujer trans que lo agredió se acercó sin ningún motivo y comenzó a increparle con gritos y ofensas. Tras ello, le quitó su teléfono celular por que lo estaba grabando sin su consentimiento.

"Me golpeó en la cara rompiendo mis lentes y me lanzó un vaso. Su agresión también causó que mi polo se rompiera, como se ve en las imágenes. A ello se sumaron otros asistentes que con gritos e insultos me exhortaban a abandonar el lugar, cosa que finalmente hice para disminuir el clima agresivo que todos ahí estábamos viviendo", indicó.