Exministro de Pedro Castillo sobre Rolex de Dina Boluarte: Me senté a su lado por más de 11 meses y nunca lo vi

En entrevista con Exitosa, el exministro de Trabajo y Cultura durante el Gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, aseguró que nunca vio el Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a pesar de que se sentó a su lado por más de 11 meses.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el extitular del Ministerio de Cultura (Mincul) exhortó a la mandataria a contar al país "la verdad" sobre el costoso reloj.

"Lo que corresponde es que la presidenta de la República le cuente la verdad al país, de dónde salieron esos Rolex, porque esos Rolex no son una especulación. Son un hecho, son tangibles. Están en su muñeca. Acá no estamos hablando de dichos o de situaciones que podrían ser. estamos hablando de un hecho concreto", declaró.

Asimismo, Salas Zegarra indicó que los relojes son objetivos de alto valor que deberían ser consignados en las declaraciones juradas. También, criticó la actitud del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al ser consultado por el Rolex de la jefa de Estado.

"Creo que los relojes que son joyas deberían ser consignados en las declaraciones juradas porque tienen un valor (...) El premier sale ayer y pone cara de molesto y cada vez que atiende a la prensa gesticula con cara de molesto parece que le molestaría ejercer su cargo (...) Yo me he sentaba al lado de Dina Boluarte por más de once meses y nunca le he visto un Rolex", agregó.