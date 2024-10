Fiscal Chávez Cotrina culpa al gobierno de Dina Boluarte por la liberación de delincuentes

El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte de la liberación de delincuentes.

Durante el evento "Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos", el fiscal explicó que, a través del Decreto Legislativo 1585, se elevó la prognosis de pena de 4 a 5 años y se introduce la revisión periódica de prisión preventiva de oficio.

"Salen y dicen que la Policía captura 20 y los fiscales sueltan a 30, pero ¿Se han preguntado por qué los fiscales sueltan la gente? ¿Se han preguntado por qué el fiscal cuando la Policía pone a disposición un delincuente el fiscal lo tiene que soltar? ¿Se han preguntado por qué? Este Gobierno ha dado leyes que establece que para la prisión preventiva ya no son cuatro años, sino tienen que ser cinco años de prognosis de pena", mencionó.

Asimismo, Jorge Chávez Cotrina indicó que el Ejecutivo y el Congreso de la República aprueban normas que no les permite encarcelar a los delincuentes.

"No es cuestión de que digan que los fiscales los sueltan, hay que decir porque los sueltan los fiscales. La ley lo ha hecho este Gobierno en decretos legislativos del año pasado, los cuales que deberían pasar por el control del Congreso y el Congreso no lo controló. Entonces, ¿Cómo quieren que metamos la gente a la cárcel? Si el mismo Ejecutivo y el Congreso nos dan normas para no meterlos a la cárcel", agregó.