Flores Ancachi niega alianza con Santiváñez, pero evita definir postura sobre moción de censura

El congresista José Luis Flores Ancachi (Podemos Perú) negó cualquier tipo de alianza con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, esto tras conocerse que asistió a su reunión de cumpleaños en Cieneguilla, encuentro que le viene generando más de una crítica por la inseguridad que azotando al Perú, principalmente a la capital.

En ese sentido, el legislador sostuvo que "tiene que coordinar con todos los ministros". No obstante, no fijó postura sobre su voto por las mociones de censura presentada contra el titular del Ministerio del Interior, ya que primero debe "analizar lo que contiene las censuras para no dejarse llevar por la prensa".

"Yo tengo que coordinar con todos los ministros, eso no quiere decir que seamos amigos. No hay cercanía, no hay alianza", sostuvo el congresista electo por la región Puno.

Propone reestructuración de todas las cárceles

En referencia a la declaratoria de estado de emergencia anunciada por el Gobierno, Flores Ancachi afirmó que "se tiene que hacer una reestructuración" y que esta debe empezar por los penales, incluso antes de que empiece la medida formulada por el Ejecutivo.

"Yo creo aquí que los problemas son las cárceles, ahí están los delincuentes", afirmó.

Asimismo, al ser consultado sobre si Juan José Santiváñez es parte del problema que afronta el país, el congresista no fue lo suficientemente contundente para señalar su responsabilidad en el constante aumento de la criminalidad que a diario enluta a las familias peruanas. "El problema aquí somos todos", señaló.

Presentan segunda moción de censura contra el ministro del Interior

El congresista Diego Bazán (Renovación Popular) presentó una segunda moción de censura en contra de Juan José Santiváñez, tras el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10.

A través de su cuenta de X (Twitter), el parlamentario anunció la presentación de su iniciativa por "manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana que se viene enfrentando en el país", en clara referencia al titular del Mininter.

"¿Qué ha cambiado a hoy? Nada, o mejor dicho, ha empeorado. No hay autoridad que se ponga en frente de los criminales. Si bien esto no es una solución, le da la oportunidad al Gobierno de corregir acciones y endurecer su política contra la criminalidad", expresó el parlamentario en su red social.

Pese a que la inseguridad ciudadana es problema de orden público, el congresista José Luis Flores Ancachi no fija postura sobre si respaldará o no las mociones de vacancia contra Juan José Santiváñez.