Francis Allison renuncia a su militancia de APP: Agradezco por la confianza que se me brindó

Mediante un documento enviado al mismo presidente del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, presentó su renuncia su militancia al partido y agradeció por la confianza. La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, detalló que, de este modo, continuaría con su postulación a la alcaldía de Lima.

En un mensaje escueto, el burgomaestre detalló su decisión de alejarse de la agrupación política mencionando la Resolución N° 0045-2024-JNE. Del mismo modo, el documento enfatiza su renuncia a la militancia, sin detallar una razón en específico.

"Por medio de la presente me dirijo a uste para presentar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y lo dispuesto en la Resolución N° 0045-2024-JNE, mi RENUNCIA como militante afiliado al partido político Alianza para el Progreso. Aprovecho la oportunidad para agradecerle por la confianza que se me brindó mientras fui miembro del partido que usted preside", detalla la misiva.

La congresista Norma Yarrow, mencionó, en conversación con Karina Novoa, que el alcalde de Magdalena no deja de poder postular a la alcaldía de Lima como invitado en un partido político. Sin embargo, remarcó que hizo bien en desligar de APP respecto al contexto que se vive ahora.

"Pero lo que sí creo que es muy inteligente de él es estás en un partido y, él es abogado, sabe muy bien sobre este tipo de denuncias y él habrá visto la conferencia de prensa y habrá dicho: Esto no me representa. O sea APP no me representa", contó.