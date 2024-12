Caso Migraciones: Andrés Hurtado apelará segunda prisión preventiva, anuncia su abogado

La Fiscalía de la Nación informó que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta constituye la segunda prisión preventiva del humorista, luego de que fuese acusado por el presunto delito de lavado de activos, la cual lo tiene privado de su libertad por dieciocho meses.

A Hurtado se le acusa de haber ejercido influencias ante funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) junto a la exjefa de dicha entidad, Roxana del Águila, en beneficio del futbolista Roberto Siucho, quien buscaba renunciar a la nacionalidad peruana con miras a jugar en la liga china.

Elio Riera, abogado defensor del conductor de televisión, declaró en Exitosa que rechazaban por completo el pronunciamiento del Poder Judicial. Asimismo, indicó que su patrocinado se encontraba profundamente insatisfecho por lo ocurrido.

"Nos encontramos muy insatisfechos por el pronunciamiento. El señor Andrés Hurtado no es funcionario público. No logro identificar la coima ni entiendo de qué manera se habría generado alguna irregularidad en el expediente administrativo de Migraciones. Estamos en contra de ese pronunciamiento y por ello vamos a apelar", comentó el letrado.

Tras ser consultado si su cliente se acogería a la colaboración eficaz, Riera descartó tal posibilidad por completo, indicando que solo se puede acoger a la colaboración eficaz quien, efectivamente, cometió el delito en cuestión.

En tal sentido, el abogado precisó que es imposible que Hurtado se convirtiera en colaborador eficaz del caso, ya que, incluso si quisiera, no podría aportar información relevante al caso.

"Niego categóricamente que el señor Andrés Hurtado sea colaborador eficaz. Él no puede corroborar información de un hecho ilegal. ¿Cómo podría yo acreditar que el señor recibió dinero? No se puede acreditar algo que no ha sucedido", mencionó.