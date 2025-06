Francisco Távara denuncia reglaje en su contra desde la JNJ: "Preparan cuestiones mediáticas para mellar mi imagen"

18/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

Francisco Távara, el magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no participó en la votación que restituyó a Patricia Benavides en el Ministerio Público, ha denunciado que es víctima de un presunto reglaje por parte de sus colegas.

Reglaje desde la JNJ

En diálogo con Canal N, Távara Córdova reveló que en varias ocasiones le han cambiado al personal que ejerce labores como su chofer y que la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, lo vigila diariamente a través de informes.

"En un mes me cambiaron cuatro conductores y se hablaba de reglaje. Ahora me entero que el conductor que tengo actualmente lo puso la vicepresidenta, para que informe todos los días a dónde voy, con quién me reúno. Es serio, se llama reglaje eso", precisó.

De igual manera, mencionó la existencia de un oficio firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, en el cual se solicita información fiscal sobre él sin su conocimiento, esto a pesar de que se trata de una denuncia que fue archivada hace algunos años.

Acciones contra Francisco Távara

En tal sentido, Francisco Távara acusó al presidente y la vicepresidenta del organismo de estar desarrollando toda una "maniobra" para lograr el cometido de poder retirarlo de la institución. Según consideró, lo estarían viendo como un obstáculo que no les permite conseguir sus intereses personales.

Además, el magistrado de la JNJ hizo mención a su no participación en la votación con la que finalmente se resolvió restituir a Patricia Benavides en el Ministerio Público. Según relató, su decisión de no formar parte de dicho procedimiento ha generado un ambiente hostil por parte de los mencionados funcionarios.

"Creo que me ven como un estorbo para ellos, para no conseguir por ejemplo estas cosas por unanimidad. Hemos tenido un pleno ahí y he sentido un ambiente muy hostil de parte de los dos, por no haber participado en esto, pero yo explico por qué no", explicó.

Según señaló ante el referido medio, no ha recibido amenazas de muerte, sin embargo ha tomado conocimiento respecto a que el presidente y la vicepresidenta del organismo buscan menoscabar su imagen.

"No he recibido amenazas de muerte, pero sí he tomado conocimiento de que están preparando ciertas cuestiones mediáticas para mellar mi imagen", afirmó.

De esta manera, el magistrado Francisco Távara denunció que es víctima de un presunto reglaje desde el interior de la propia JNJ, pues revela que Gino Ríos y María Teresa Cabrera están realizando acciones en su contra a fin de apartarlo del cargo.