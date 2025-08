¡Se fue con todo! Pamela López 'explota' contra Christian Cueva y filtra comprometedor CHAT

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Al parecer, Pamela López no da tregua a su conflicto con Christian Cueva. La trujillana sorprendió a sus seguidores al revelar un chat comprometedor de su aún esposo con una mujer, aparentemente, cercana a ella. Sin embargo, tras acusarlo de mal padre y tildarlo de 'mentiroso', decidió borrar la publicación en sus redes sociales.

Pamela López revela chat de Christian Cueva

Como se recuerda, Pamela López no dudó en pedirle el divorcio a Christian Cueva y acusarlo de, presuntamente, no pasarle pensión a sus hijos tras su separación. En ese marco y luego de que el futbolista, quien actualmente juega para Emelec de Ecuador, reclamó por su régimen de visitas, la influencer volvió a 'disparar' contra él.

La actual saliente de Paul Michael, compartió en su cuenta de Instagram una historia donde reprochaba, a quien sería Christian Cueva, debido a que las iniciales reveladas era CC, y le acusaba de querer "victimizarse" con terceras personas.

La popular 'KittyPam' expuso un chat de 'Aladino', donde, aparentemente, él se mostraba preocupado por sus hijos y preguntaba por ellos para saber cómo estaban, debido a que no puede verlos desde el conflicto con su madre. 'Cuevita' le pide a esta persona que no cuente de su conversación a la trujillana tras dejar entrever que ella no le permitiría saber de ellos.

"Le mandé su celular para ver de que me contesten. Pero nada. Sabes algo de ellos. O Cinthya, no quiero que su mamá se entere que yo hablo con ustedes para saber de mis hijos. Pero ya me preocupa", se lee en el presunto chat de Cueva.

Pamela López filtra presunto chat de Christian Cueva con otra mujer.

Potente mensaje de Pamela López a Christian Cueva

El chat compartido por Pamela López no solo fue lo que generó la sorpresa de sus seguidores, sino que la aún esposa de Christian Cueva no dudó en acompañar la imagen con un potente mensaje en el que lo llamaba "mitómano" y le pedía que se comporte como un "verdadero hombre".

Seguidamente, la influencer mostró su molestia con el chat de su expareja con otra persona cercana a su círculo, por lo cual, no dudó en reclamarle para que cumpla con sus responsabilidades ya sea en su "condición de padre o donante".

"Aprende a respetar y deja de victimizarte con todo el mundo, más aún con personas de mi entorno, madura y compórtate con un verdadero hombre y prioriza tu condición de padre o donante", explicó López Solórzano.

Rechaza acusación de 'Cuevita' sobre visita a sus hijos

Incluso, remarcó que no le ha prohibido acercarse a sus tres hijos y que dicha situación sería porque los menores están reacios a comunicarse con él por todo el escándalo que giró en torno a él tras el fin de su relación y oficializar su romance con Pamela Franco.

"Que quede claro que a ti nadie te ha prohibido nada, pero te has ganado a pulso el rechazo de 3 indefensos niños. Busca ayuda o, mejor aún, haz las cosas bien y busca los puentes correctos. PD: Yo siempre me entero de todo", finalizó.

Tras lanzar tremendo 'dardo' contra el popular 'Aladino', Pamela López decidió borrar rápidamente la publicación, sin imaginar que sus fanáticos tomarían captura y lo viralizaran en redes sociales.

De esta manera, Pamela López 'explotó' y tuvo fuertes palabras contra Christian Cueva. Además, mostró una supuesta conversación entre el futbolista y una persona cercana a su entorno y la de sus hijos.