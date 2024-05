Fuerza Popular consultará a Alberto Fujimori para determinar candidatura presidencial de Keiko

En entrevista con Exitosa, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, reveló que su partido tomará en cuenta la opinión del expresidente Alberto Fujimori en una eventual evaluación de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, el miembro del 'partido naranja' evitó confirmar si la lideresa del partido será candidata presidencial. Sin embargo, resaltó que esta será una decisión en la que participarán los integrantes de Fuerza Popular y se tomará en cuenta la opinión del fundador histórico.

"Lo de Keiko Fujimori no está definido, ella no ha dicho si va a postular o no. Nosotros tenemos la ventaja de que hoy día podemos conversar con nuestros dos líderes históricos: Alberto Fujimori y Keiko Fujimori. Esa es una decisión que se tomará en su momento, el partido lo evaluará", declaró para nuestro medio.