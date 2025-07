Fuerza Popular explica porqué apoyaron a Jerí en lugar de Cueto: "El congresista nunca nos convocó''

La bancada de Fuerza Popular, a través del dirigente Miguel Torres, reveló los motivos que lo llevaron a respaldar al flamante presidente del Congreso, José Jerí, pese a los señalamientos en su contra por presunta violación, enriquecimiento ilícito y cobro de coimas, y no al almirante Cueto.

Torres, en representación de la bancada naranja, reconoció que el integrante de Honor y Democracia era una mejor opción para encabezar el último periodo del Parlamento unicameral. No obstante, explicó que nunca los convocó.

"El congresista Cueto nunca convocó a Fuerza Popular. Tal vez pudo ser una mejor opción, no lo negamos, pero si alguien quiere liderar el Congreso, lo primero que debe demostrar es capacidad de diálogo y de convocatoria. Él no lo hizo", señaló Torres, añadiendo que, pese a que no fue una decisión fácil, optaron por integrarse a Somos Perú, ya que, por democracia, la meta principal es trabajar en equipo, dejando de lado las diferencias ideológicas.