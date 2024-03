Fuerza Popular a premier por Rolex de Boluarte: "Que no diga que es un tema personal porque no lo es"

El vocero de Fuerza Popular (FP), Eduardo Castillo, se pronunció sobre el caso del reloj Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y confirmó que este tema se trató en la reunión con el premier Gustavo Adrianzén. "Muchos lo minimizaron", agregó.

Mediante una conferencia de prensa, Castillo señaló que la mandataria Boluarte debería brindar explicaciones "mucho más contundentes", en el marco de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"Muchos opinólogos decían que era un elemento distractor y definitivamente creemos que no, no es posible que estas situaciones se vean reflejadas en el Ejecutivo y lo hemos dicho: señor premier la transparencia empieza en casa y usted y la presidenta tienen que dar el ejemplo (...) Que no venga a decirnos que es tema personal porque no lo es, la ley la obliga y ella tiene que responder", dijo a los medios.