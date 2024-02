Fuerza Popular presentó proyecto para cambiar forma de elección del presidente del JNE

La bancada de Fuerza Popular (FP) presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar el mecanismo de elección del presidente de la Junta Nacional de Elecciones (JNE).

La iniciativa legislativa lleva la firma de los congresistas Raúl Huamán, como autor, y Fernando Rospigliosi, Arturo Alegría (primer vicepresidente del Congreso), Martha Moyano (presidenta de la Comisión de Constitución), Eduardo Castillo y Mery Infantes, en calidad de coautores.

En ese sentido, la modificación consiste en que "el presidente del JNE debe ser elegido entre los miembros titulares del pleno mediante votación secreta, por mayoría simple y por el período de un año. No hay reelección".

Y es que, en la actualidad, el representante de la Corte Suprema preside la entidad en cuestión de acuerdo al artículo 179 de la Constitución Política del Perú.

Cabe indicar que, FP expuso esta propuesta días después de conocerse los testimonios de Jaime Villanueva, exfuncionario del Ministerio Público (MP), acerca de un presunto fraude en las Elecciones Generales del Perú 2021.

Como se recuerda, Villanueva Barreto afirmó que Rafael Vela era "muy allegado" a la asesora del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, Janet Talavera, siendo el propio fiscal, quien confirmó que desde el máximo organismo electoral se estaba diseñando una cierta estrategia para evitar que Keiko Fujimori llegue a convertirse en presidenta de la República.

"Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público", manifestó al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza.