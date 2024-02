Presidente del JNE: Jaime Villanueva ha dado pretexto para revivir la quinta o sexta teoría de fraude electoral

En entrevista con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, descartó la existencia de un fraude en las elecciones del 2021 y dijo que Jaime Villanueva solo busca revivir una nueva teoría para denunciar este presunto delito.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe del JNE, se refirió a las declaraciones de Villanueva, quien aseguró que el fiscal Rafael Vela Barba y el JNE idearon una supuesta estrategia para evitar que Keiko Fujimori sea presidenta de la República.

De tal modo, el presidente del JNE aseguró no conocer al exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, por lo que pensó que era un "fabulador, que habla más de la cuenta", sin embargo su idea habría cambiado.

Al respecto, indicó que Villanueva tendría un "acto perfectamente coordinado y preparado", con el cual pretendería dar cumplimiento a un "plan". Ello, debido a que existiría un grupo dentro del Congreso de la República que tiene planificado "deshacerse del presidente del JNE".

Cabe mencionar que, Salas Arenas aseguró que en el Perú, "no es posible" hacer un fraude electoral a cargo de una o dos personas, tal como afirmó el ahora colaborador eficaz, Jaime Villanueva.

Como se recuerda, Villanueva Barreto afirmó que Rafael Vela era "muy allegado" a la asesora del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, Janet Talavera, siendo el propio fiscal, quien confirmó que desde el máximo organismo electoral se estaba diseñando una cierta estrategia para evitar que Keiko Fujimori llegue a convertirse en presidenta de la República.

"Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público", precisó.