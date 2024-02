Keiko Fujimori: Rafael Vela habría coordinado con el JNE la estrategia para evitar que yo sea presidenta

Keiko Fujimori consideró "gravísima" la denuncia que envuelve al suspendido fiscal superior Rafael Vela y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una presunta "operación política" en su contra durante las elecciones generales del 2021.

A través de su cuenta oficial de X, antes llamada Twitter, la lideresa de Fuerza Popular compartió las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides y ahora colaborador eficaz, Jaime Villanueva, quien aseguró que Vela Barba y el JNE idearon una supuesta estrategia para evitar la presidencia de la hija de Alberto Fujimori.

Asimismo, Villanueva Barreto afirmó que Rafael Vela era "muy allegado" a la asesora del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, Janet Talavera, siendo el propio fiscal, quien confirmó que desde el máximo organismo electoral se estaba diseñando una cierta estrategia para evitar que Keiko Fujimori llegue a convertirse en presidenta de la República.

"Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público", precisó.