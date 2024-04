Gerente de Casa Banchero no respondió por 'caso Rolex' en el Congreso: "No podemos divulgar información sensible"

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

El gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, se negó a divulgar "información sensible" ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo citó hoy a declarar en el marco de las investigaciones por el 'caso Rolex'.

"No divulgaré información sensible"

Frente a las preguntas de los parlamentarios, Banchero Herrera alegó que su empresa, distribuidora de Rolex en el Perú, es respetuosa de la confidencialidad en los procesos de ventas, por lo que no podría revelar datos de sus clientes por un "tema de seguridad".

En ese sentido, el empresario remarcó que la Casa Banchero ha venido colaborando con la UIF, la Sunat, el Ministerio Público y la Contraloría a raíz de la indagación seguida contra la presidenta Dina Boluarte por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

"Lamento informar que mi empresa es del rubro del comercio y está ceñida a mantener la confidencialidad de los procesos y las ventas. Somos respetuosos de la información. Hemos enviado todos los requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Sunat, a la Fiscalía y a la Contraloría. Lamentablemente, no podemos divulgar información sensible por un tema de seguridad de nuestros clientes", declaró.

"No conozco a Wilfredo Oscorima"

Cuestionado sobre el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, Banchero deslindo cercanía alguna. "No conozco al señor, nunca lo he visto; y lamentablemente, no puedo responder sobre el tipo de compra de los clientes, la antigüedad de los clientes porque toda esa información ha sido enviada a la Fiscalía y está en un proceso investigatorio", sostuvo.

Sin respuestas a la comisión

En la misma línea que Banchero Herrera, el gobernador Oscorima guardó silencio en la Comisión de Fiscalización al ser consultado sobre la adquisición y compra del reloj de marca Rolex, vinculado a la mandataria de la República.

Por su parte, Boluarte Zegarra nunca llegó a apersonarse al referido grupo de trabajo del Parlamento, pese a ser citada el pasado 2 de abril. Al respecto, la jefa de Estado apuntó que ya iba a declarar ante la Fiscalía de la Nación, como terminó ocurriendo el viernes 05 de este mes.

