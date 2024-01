Giulliana Loza: la ciudadanía podrá advertir que se cometieron injusticias y abusos contra Keiko Fujimori

En entrevista con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, consideró que el juicio oral contra su patrocinada por el 'caso Cócteles', a iniciarse el próximo lunes 1 de julio, representa una oportunidad para que la ciudadanía pueda advertir que se cometieron "injusticias, abusos y arbitrariedades" contra la lideresa de Fuerza Popular.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la defensa legal puntualizó que tras el procedimiento del tercer juzgado Penal Colegiado Nacional se podrá evidenciar el "atropello" al que fue sometida su patrocinada "durante muchos años".

En ese sentido, Loza sostuvo que pese a que se trató al 'caso Cócteles' como "un show mediático" y aún cuando frecuentemente aparecía en los "medios de comunicación", este no configura "tipos penales" por los delitos de lavado de activos y organización criminal.

"Esta es una gran oportunidad para que el país y la ciudadanía, en general, advierta y se dé cuenta como aquel caso que fue producto de un show mediático y que todos los días sonaba en todos los medios de comunicación, no puede ser un caso penal; porque aquí no hay lavado de activos, no hay organización criminal, es decir, no se configuran los tipos penales", apuntó.