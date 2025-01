Gobierno comienza el 2025 sin promulgar ley de detención preliminar tras su aprobación en el Congreso

El gobierno de Dina Boluarte lleva más de dos semanas sin promulgar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, luego de que esta norma haya sido aprobada por el Congreso de la República.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue el último integrante del gabinete en referirse a este dictamen y aseguró que el Ejecutivo está dentro de los plazos de evaluación, indicando que pronto emitirán una opinión.

Asimismo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) apuntó que la medida de prisión preventiva se ha utilizado con fines ajenos a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y señaló que la mandataria no promulgaría la detención preliminar para proteger a su vocero Fredy Hinojosa.

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', la extitular del Parlamento sostuvo que la mandataria busca protegerse a si mismo y "a su gente", lo cual explicaría la demora en promulgar esta norma.

"¿Por qué la señora no lo promulga? Porque justamente no le conviene a ella. Su vocero presidencial podría ir preso por todo lo que le han descubierto. A fin de protegerse y proteger a su gente, lo está demorando y vamos a ver si no lo observa", declaró para nuestro medio.