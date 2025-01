¡Desde Barbadillo! Pedro Castillo publica mensaje por Año Nuevo: "Ni secuestrado me callarán"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció mediante sus redes sociales donde dejó un contundente mensaje de año nuevo a todos sus seguidores. Como se recuerda, el líder de Perú Libre se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo una detención preliminar luego de ser acusado de rebelión por el golpe de estado que realizó en diciembre del 2022.

Por ello, el otrora mandatario volvió a manifestarse a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) revelando su sentir por seguir tras las rejas, pero dejando en claro que seguirá en la lucha por probar su inocencia.

Acto seguido, Castillo Terrones indicó que para obtener lo que el denomina justicia económica y social hay que derrocar al actual gobierno de Dina Boluarte al cual calificó de usurpador y dictatorial.

En la parte final de su mensaje, el expresidente aseguró sentirse secuestrado al interior de su celda en el penal Barbadillo, aunque dejó en claro que ni en esas condiciones dejará de luchar por ser restituido como primera autoridad política del país.

"Desde el penal de Barbadillo, donde me encuentro secuestrado, escucho los gritos del pueblo exigiendo mi libertad y restitución. Ante esta creciente exigencia, también oigo los temerosos alaridos de la ultraderecha. Ni secuestrado me callarán, ni secuestrado me impedirán estar en primera fila en cada lucha junto a mi pueblo. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!", finalizó.