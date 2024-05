Gobierno de Dina Boluarte: Walter Ortiz presentó carta de renuncia al cargo de ministro del Interior

Walter Ortiz renunció al cargo de ministro del Interior del Gobierno de Dina Boluarte. El referido había llegado a la titularidad del Mininter el 2 de abril de este 2024. A detalle, los motivos de su salida de la cartera ejecutiva aún están por conocerse.

Se vocea que la jefa de Estado tomará juramento hoy, 16 de mayo, en Palacio de Gobierno al reemplazante Ortiz Acosta en Palacio de Gobierno en horas de la tarde.

El general PNP, en condición de retiro, se mantuvo en el Ejecutivo poco más de un mes, aunque en este corto periodo estuvo implicado en una controversia, devenida de la decisión de desactivar el equipo especial de policías que apoyaba al Eficcop.

En declaraciones a la prensa, Ortiz Acosta respaldó la medida de la gestión de Boluarte Zegarra. Según indicó, "buscaban reestructurar la Policía para que no haya ninguna injerencia política".

"(...) Hay congresistas y muchos especialistas que están a favor. Esta es una norma, una resolución ministerial que nació írrita, es irregular, es ilegal (...) Al menos yo me he dado cuenta, yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento (...) simplemente estamos reestructurando para que la Policía no tenga esa injerencia política", dijo a los medios días atrás.