Gustavo Adrianzén cuestiona moción de censura a ministros: "Llamo al Congreso a una reflexión"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó las mociones de censura que se intentan interponer contra los miembros del Gabinete Ministerial que lidera.

En declaraciones a Canal N, el premier aseguró que él es respetuoso de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, llamó al Congreso de la República a una "reflexión".

"En general, el Gabinete que a mi me toca dirigir, por encargo de la señora presidenta, está cumpliendo con todas las promesas que se han hecho a lo largo del Gobierno. Por eso, lo que nosotros pedimos es reflexión, estabilidad y que nos ayuden a generar calma y tranquilidad social", expresó.

Adrianzén pide a Congreso mantenernos unidos

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que "este es un momento en el que deberíamos de mantenernos unidos en beneficio del país". Tras resaltar el trabajo en APEC, indicó que es necesario "generar estabilidad".

En ese sentido, subrayó que también se requiere que los ministros estén concentrados en el trabajo que hacen. Así, dejó entrever que las iniciativas impulsadas desde el Legislativo estarían interrumpiendo con sus labores.

"Las denuncias que se han hecho en el Midis, se encuentran en investigación y las acciones se están adoptando ya. El ministro de Energía y Minas es uno de los ministros que más y mejor gestión ha realizado en gestión de minería", mencionó.

Moción de censura contra Rómulo Mucho

Las declaraciones de Adrianzén se dan luego de que la bancada de Fuerza Popular recolectó firmas en el Congreso de la República para presentar una moción de censura contra el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) luego de que este impulsará la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como la Ley MAPE.

El vocero de la agrupación, Luis Arturo Alegría, señaló que el representante del Minem no debe continuar al mando de su cartera pues no cuenta con la capacidad para desempeñarse en este. Asimismo, indicó que la nueva Ley MAPE cuenta con fallas y "no soluciona nada".

El proyecto de Ley 9555/2024-CR fue criticado por congresistas de diferentes bancadas. Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso señaló que el proyecto de ley es demasiado simple e ignora la complejidad de un tema que lleva más de dos décadas sin resolverse.

