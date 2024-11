Ejecutivo observó proyecto de genéricos intercambiables: ¿En qué consiste exactamente?

En una reciente conversación con Exitosa, el parlamentario de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, explicó los detalles de la propuesta legislativa sobre los 'genéricos intercambiables', un término que se ha incluido en un proyecto que aún espera la revisión del Ejecutivo.

Según Ernesto Bustamante, este proyecto busca simplificar y agilizar el proceso para que los pacientes puedan acceder a medicamentos genéricos equivalentes a los de marca, sin poner en riesgo la calidad y la eficacia de los mismos.

El concepto de 'genéricos intercambiables' ha generado cierta confusión entre los consumidores y los expertos en salud, ya que introduce un nuevo término dentro del mercado farmacéutico.

Según Ernesto Bustamante en el programa 'Informamos y Opinamos', un medicamento genérico intercambiable es aquel que tiene características similares al original, no solo en el principio activo, sino también en la forma en que se absorbe y se distribuye en el cuerpo, lo que garantiza que el efecto terapéutico será el mismo.

Bustamante explicó que los genéricos intercambiables tienen la misma eficacia y seguridad que los medicamentos de marca, pero con una diferencia clave: los genéricos intercambiables están avalados por estudios de biodisponibilidad.

Estos estudios aseguran que el medicamento, aunque sea de diferente fabricante, tiene la misma eficacia terapéutica que el producto original.

El proyecto legislativo propone que los genéricos intercambiables sean más accesibles en el mercado peruano. Actualmente, si un paciente o una farmacéutica desea traer un medicamento genérico al país, este debe pasar por un proceso largo y costoso de registro sanitario.

Bustamante enfatizó que, bajo la nueva ley, el registro sanitario podría ser otorgado si el medicamento ya ha sido aprobado por una agencia sanitaria de primer nivel (como las de Japón, Estados Unidos, Europa o Australia) y si ese mismo medicamento se vende libremente en su país de origen.

"Va a necesitar un registro sanitario, que me puede tomar años. Obviamente, yo no puedo esperar como paciente; esto no solamente es para las empresas, es para el paciente en general", explicó Bustamante.